«Спартак» — «Оренбург»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург» в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги.
Ставка: победа «Спартака» за 1.79.
«Ну когда-то же должен выиграть «Спартак»! Хочу заиграть его чистую победу просто методом исключения. Не может быть такого, чтобы не обыграли «Оренбург». Если их не обыгрывать, то кого же ещё? Я с удовольствием слушаю, смотрю комментарии о «Спартаке», об их матчах. Ну когда-то они должны выиграть! Игрокам «Спартака» будет очень сложно справиться с давлением, но если они хотят добиться каких то результатов, то «Оренбург» на своём поле надо обыгрывать. Иначе никак. Можно просто сказать, что пора! «Спартак» играет дома, в соперниках — «Оренбург».
Существует психологическая проблема. Может быть, в меньшей степени она касается легионеров, но после поражений на них тоже обрушивается критика. И если иностранцам начинают всё переводить и читать, то им справиться с этим тяжело. «Спартак» всегда находится под прицелом газет, телекамер. Точно так же, как «Зенит» и все остальные популярные клубы. Именно поэтому в этих клубах должны играть лучшие футболисты, которые мало того что должны уметь хорошо играть в футбол, но ещё и психологически должны быть готовы ко всему. Например, можно поставить себя на место Рассказова, который в прошлом туре забил в свои ворота. Он вроде свой воспитанник, но столько на него всего обрушилось! Это тяжело, к этому надо привыкнуть и стараться перебороть. Это как испытание медными трубами.
Считаю, что «Оренбург» обязательно забьёт «Спартаку». Как можно им не забить, я просто не представляю. Если не можешь забить «Спартаку», то он забьёт в свои. Команда Кононова не сможет уйти с поля без пропущенного мяча, но они должны забивать больше и в итоге победить».
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