«Севилья» — «Реал Сосьедад»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 7-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Севилья» — «Реал Сосьедад».
Ставка: победа «Севильи» за 1.85, обе забьют за 1.75.
«Реал Сосьедад» — главный сюрприз старта сезона. Команда одержала ряд впечатляющих и очень уверенных побед (одна из них — в матче с «Атлетико Мадрид») и после шести туров занимает второе место в таблице. «Сосьедад» на ходу, особенно впечатляет игра молодого таланта Мартина Одегора, сделавшего шаг вперед в карьере.
«Реал Сосьедад» играет в гостях с сильной «Севильей», но команда на ходу, а потому уверен, что хотя бы один гол гости забьют. Как забьет и «Севилья», играющая в родных стенах. Здесь уместно поставить на «обе забьют».
Что касается исхода матча, то «Севилья», на мой взгляд, сильнее соперника. Топ-команда, которая проиграла последние два матча, а значит, будет предельно мотивирована на матч с клубом-выскочкой. «Севилья» не так уж плохо стартовала, до последних двух поражений (одно из них – от «Реала») она выступала уверенно. Мой прогноз – победа хозяев».
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