«Севилья» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Севилья» — «Реал Сосьедад» в 7-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 1.80.



«Севилья» Юлена Лопетеги после двух поражений подряд откатилась в турнирной таблице. На место «Севильи» в таблице взлетел «Реал Сосьедад». Команда под руководством Иманола Альгуасиля одержала три победы подряд и на данный момент на втором месте. Очень неплохая результативность у «Сосьедада», неплохая игра и в обороне. В предыдущем матче баски обыграли «Алавес» — 3:0, до этого на выезде выиграли — 3:1, ещё раньше переиграли «Атлетико» — 2:0.



«Севилья» чуть растеряла уверенность, «Сосьедад» может этим воспользоваться. В прошлом сезоне команды выдали огненный матч на «Рамон Санчес Писхуан», хозяева выиграли — 5:2.



Думаю, и сейчас вполне можно ждать результативную игру. Раз уж «Севилья» три мяча за тайм пропускает от «Эйбара», то «Сосьедад» тоже может её наказать. Так что выберу банальный верх — «тотал больше 2,5 мяча». Коэффициент — 1,8. Голы быть должны».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.