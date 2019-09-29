«Севилья» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Севилья» — «Реал Сосьедад» в 7-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.
Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 1.80.
«Севилья» Юлена Лопетеги после двух поражений подряд откатилась в турнирной таблице. На место «Севильи» в таблице взлетел «Реал Сосьедад». Команда под руководством Иманола Альгуасиля одержала три победы подряд и на данный момент на втором месте. Очень неплохая результативность у «Сосьедада», неплохая игра и в обороне. В предыдущем матче баски обыграли «Алавес» — 3:0, до этого на выезде выиграли — 3:1, ещё раньше переиграли «Атлетико» — 2:0.
«Севилья» чуть растеряла уверенность, «Сосьедад» может этим воспользоваться. В прошлом сезоне команды выдали огненный матч на «Рамон Санчес Писхуан», хозяева выиграли — 5:2.
Думаю, и сейчас вполне можно ждать результативную игру. Раз уж «Севилья» три мяча за тайм пропускает от «Эйбара», то «Сосьедад» тоже может её наказать. Так что выберу банальный верх — «тотал больше 2,5 мяча». Коэффициент — 1,8. Голы быть должны».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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