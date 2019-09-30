Кто получит «Оскар» за лучший фильм. Прогноз экспертов на главного фаворита

9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе пройдет 92-я церемония вручения премии «Оскар». Номинантов в различных категориях объявят 13 января, но уже сейчас эксперты выдвигают предположения о возможных соискателях почётных наград.

Главным фаворитом в номинации лучший фильм аналитики считают картину «Брачная история» со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером, на победу которой установлен коэффициент 3.94, что составляет примерно 25% вероятности. Чуть ниже эксперты оценили шансы лент «Ирландец» (коэффициент 5.0), «Однажды в Голливуде» (5.9), «Джокер» (6.95), «Кролик Джоджо» (7.0) и «Волны» (8.0). По прогнозам букмекеров, престижная награда достанется одному из упомянутых фильмов.

Аутсайдерами в борьбе за звание лучшего фильма премии «Оскар» аналитики называют картины «Люди Икс: Тёмный Феникс», «Лего. Фильм-2» и «Люди в чёрном: Интернэшнл». Поставить на победу каждой из указанных лент можно за коэффициент 276.0.

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата»