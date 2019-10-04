Кто получит «Оскар»-2020 за лучшую мужскую роль. Прогноз и ставка букмекеров

9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе пройдет 92-я церемония вручения премии «Оскар». Номинантов в различных категориях объявят 13 января, но уже сейчас эксперты выдвигают предположения о возможных соискателях почётных наград.

Главным фаворитом в номинации «Лучшая мужская роль» аналитики считают Хоакина Феникса, который сыграл Джокера в одноимённой картине. На победу Феникса установлен коэффициент 1.69, что составляет примерно 52% вероятности. Если почётный приз достанется любому другому претенденту, то успешной окажется ставка за 2.17 (48%).

Ниже эксперты оценили шансы Адама Драйвера, сыгравшего Чарли в картине «Брачная история» (коэффициент 4.0, 20%), Тома Хэнкса, который предстал в роли Фреда Роджерса в фильме «Прекрасный день по соседству» (5.5, 15%) и Леонардо Ди Каприо, исполнившего Рика Далтона в «Однажды в Голливуде» (6.0, 13%).

Среди других именитых кандидатов на получение «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль» выделяются Роберт Де Ниро («Ирландец», коэффициент 13.0), Антонио Бандерас (Сальвадор Майо в «Боль и слава», 15.0), Брэд Питт (Клифф Бут в «Однажды в Голливуде», 26.0), Мэтт Деймон («Форд против Феррари» 34.0), Роберт Дауни-младший (Тони Старк в «Мстители: Финал», 41.0) и Адам Сэндлер (Говард Ратнер в «Неогранённых драгоценностях» 41.0).

По прогнозу букмекеров, награда достанется Хоакину Фениксу.

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