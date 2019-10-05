«Реал Мадрид» — «Гранада»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Гранада» в 8-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: победа «Реала» с форой (-1,5) мяча за 1.80.



«Если бы сказали, что в восьмом туре чемпионата Испании встреча «Реал» — «Гранада» будет чуть ли не центральным матчем, потому что встречаются лидеры, рассмеялся бы в лицо тому человеку и покрутил пальцем у виска. Но «Гранада» выдала хорошую серию из пяти матчей без поражений. Идёт второй.



«Реал» — единственная команда, пока не проигравшая в Примере. Не все в порядке с игрой, но исполнители есть. Тут еще была ничья с «Брюгге» в Лиге чемпионов. Не исключено, что не сыграет Тибо Куртуа, но это даже в плюс мадридцам.



Когда приезжает команда, которая долго не проигрывала в чемпионате, «Реал» с ней аккуратненько за счет класса разбирается. Так недавно было с «Осасуной». Мне кажется, «Гранада» в ближайшее время отвалится туда, куда и должна, учитывая состав и возможности. «Реал» же постарается удержать свои позиции.



«Реал» в последних трех матчах чемпионата не пропускал. И здесь должен легко разобраться. Беру вариант «победа «Реала» с форой (-1,5) мяча» за 1,8».



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