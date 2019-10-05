Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко: прогноз Александра Беленького на бой

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький дал прогноз на бой Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) — Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) в среднем весе, на кону которого будут стоять титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO.
Ставка: Головкин победит досрочно за 2.15.
«Сегодня у нас бой Головкин — Деревянченко. Посмотрев перед боем коэффициенты, я убедился в том, что на Деревянченко всё-таки ставят. На победу Головкина дают не 1,05 или 1,10, а побольше. Это говорит о том, что кто-то что-то рассчитывает с этого получить.
Другое дело, что на победу Деревянченко коэффициенты в разы больше. Но я бы не стал ставить на него в этом бою. Он очень хороший боксер, ещё не забыт его бой с Джейкобсом, который был относительно недавно. Многие полагали, что он проиграет в одну калитку, а он, я бы так сказал, почти выиграл этот бой. У него нет какой-то яркой черты, которая запоминается, благодаря которой кажется возможным победителем, но он умеет всё на ринге.
Тем не менее, если вы меня спросите, как закончится бой, я думаю, что он закончится победой Головкина нокаутом. Он где-то улучит момент, прошьёт оборону соперника и на этом дело закончится. Не думаю, что это будет рано. Скорее всего, это случится в конце боя.
Я бы сказал, что надо ставить на досрочную победу Головкина, не уточняя, в каком раунде это будет».
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