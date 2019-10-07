Кто получит «Оскар-2020» за лучшую женскую роль. Прогноз и ставка букмекеров

9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе пройдёт 92-я церемония вручения премии «Оскар». Номинантов в различных категориях объявят 13 января, но уже сейчас эксперты выдвигают предположения о возможных соискателях почётных наград.

Главным фаворитом в номинации «Лучшая женская роль» аналитики считают Рене Зеллвегер, которая сыграла Джуди Гарленд в картине «Джуди». На победу Зеллвегер установлен коэффициент 1.5, что составляет примерно 54% вероятности. Если почётный приз достанется любой другой претендентке, то успешной окажется ставка за 2.61 (46%).

Ниже эксперты оценили шансы Скарлетт Йоханссон, сыгравшую Николь в картине «Брачная история» (коэффициент 2.5, 32%), Пенелопы Крус, которая предстала в роли Джакинты в фильме «Боль и слава» (11.0, 7%) и Марго Робби, исполнившую Шэрон Тейт в «Однажды в Голливуде» (11.0, 7%).

Среди других именитых кандидаток на получение «Оскара» в номинации «Лучшая женская роль» выделяются Николь Кидман («Бомба», коэффициент 17.0), Шарлиз Терон («Бомба», 21.0), Мэрил Стрип (Джозефина Марч в «Маленькие женщины», 34.0), Дженнифер Лопес (Рамона в «Стриптизёрши» 41.0), Натали Портман (Люси Кола в «Бледная синяя точка», 67.0) и Энн Хэтэуэй (Елена Макмэн в «Последнее, чего он хотел» 101.0).

По прогнозу букмекеров награда достанется Рене Зеллвегер.

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