Дания — Швейцария: прогноз Жорди Гратакоса на отборочную игру Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Дания — Швейцария.
Ставка: ничья за 3.25.
«Важнейший матч в одной из самых интересных отборочных групп. Здесь лидируют три сборные, пока ни разу не проигравшие: Ирландия (11 очков), Дания (9) и Швейцария (8). Причём у швейцарцев матч в запасе. В итоге единственное поражение в этом матче в Копенгагене может испортить одной из команд всю отборочную кампанию.
На мой взгляд, Швейцария — более талантливая команда, чем Дания. Она обладает большим количеством креативных игроков, хотя, конечно, не стоит забывать об Эриксене у датчан. Дания всё же более оборонительная команда, но крайне опасная на контратаках.
Дания играет дома, поэтому силы здесь практически равны. Ни той, ни другой команде ни в коем случае нельзя проиграть, поэтому, скорее всего, игра будет очень осторожной, голевых моментов будет не много. Учитывая этот фактор, думаю, что можно поставить на ничью в этом матче. Никто не захочет сильно рисковать, и игра будет равной».
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