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«Витязь» – «Трактор»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

«Витязь» – «Трактор»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – «Трактор». Игра состоится сегодня, 17 октября, в Подольске на арене «Витязь».

Ставка: победа «Витязя» в основное время за 1.85.

«Ну, думаю, «Витязь» сейчас у нас на ходу. Я же говорил, команда здорово играет уже, и ребята почувствовали, и молодёжь почувствовала, что они могут играть на равных со всеми командами из турнирной таблицы.

Челябинск, конечно, выглядит ни шатко ни валко. Выигрывает и проигрывает много, поэтому там ребята тоже вроде бы неплохие, есть даже и талантливые, но пока такой командной игры у них не видно. «Витязь» более командный.

Ежов, конечно, ну не то чтобы открытие, но показывает свой высокий класс. Ещё раз повторюсь, Ежов — вратарь практически труднообыгрываемый, он вообще 70% команды, поэтому я думаю, что именно подмосковная команда одержит победу да ещё минимум шайбочки в две. Челябинск, конечно, забрасывает шайбы, но крайне редко и очень мало, поэтому им просто не хватит забитых голов, чтобы одолеть «Витязь», — сказал Кожевников.

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