«Олимпиакос» — «Зенит»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2019/20 «Олимпиакос» — «Зенит».



Ставка: победа «Олимпиакоса» минимум в 8 очков за 1.60.



«В «Олимпиакосе» только что произошла смена тренера – Дэвид Блатт в связи с болезнью ушёл в отставку, а заменяет его Кястас Кемзура, проработавший ассистентом ещё с «Дарюшшафаки», который прекрасно знает особенности состава «Олимпиакоса», знаком со всей тактикой, которую наигрывал ещё Блатт. Так что «Зенит» в гостях ждут нелегкие испытания.



Во-первых, это связано с тем, что состав «Олимпиакоса» действительно классный. Набрали хорошую форму два ведущих игрока-ветерана – Вассилис Спанулис и Георгиос Принтезис. Оба входят в число самых результативных. Лучший игрок Евролиги на подборе Никола Милутинов тоже играет в «Олимпиакосе». Плюс к этому целый ряд хороших американских легионеров.



«Зенит», к сожалению, ослаблен травмой Айона, которому сломали нос. Мы не знаем, выйдет ли Густаво Айон на площадку в этом матче. Кроме этого, пока никак себя не проявили новые легионеры Альбиси и Абромайтис, поэтому у тренера «Зенита» Плазы есть проблемы.



«Зенит» может потенциально победить «Олимпиакос», но для этого нужно сыграть очень хорошую игру и набрать наконец больше 75 очков в атаке. Смогут ли питерцы сделать это в этом матче? Ну, не знаю.



Мой прогноз таков – победа «Олимпиакоса» с преимуществом не менее 8 очков и очень небольшой общий тотал», — сказал Гомельский.



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