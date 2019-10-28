Букмекеры принимают ставки на окончание безголевой серии Ничушкина в НХЛ

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал обладателем уникальной серии. Правда, вряд ли она добавила ему радости. Российский форвард не забивает в НХЛ уже на протяжении 80 матчей.
Эта полоса неудач тянется ещё с сезона-2015/16, где форвард не смог забить на протяжении 16 матчей. Позднее к ним добавились 57 встреч в прошлом регулярном чемпионате и семь в нынешнем.
Букмекеры принимают ставки на то, сколько матчей продлится безрадостная серия. Поставить на то, что нападающий «Колорадо» не будет забивать на протяжении 87 или более матчей, можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 58% вероятности. Сделать ставку на то, что Ничушкин сможет забить до этой отметки, предлагается с коэффициентом 2.20 (42%).
Интересно, что последняя шайба в карьере форварда датирована 14 апреля 2018 года. Её Ничушкин забросил, выступая за ЦСКА в финале розыгрыша Кубка Гагарина. Таким образом, безголевая серия россиянина длится уже более полутора лет.
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