Аналитики назвали вероятность увольнения Вальверде из «Барселоны» в 2019 году

У Эрнесто Вальверде очень непросто складывается работа в «Барселоне». Контракт тренера заканчивается в конце текущего сезона, почти наверняка его не продлят. Однако существует немалая вероятность того, что наставник покинет свой пост ещё в ходе нынешнего сезона.



По данным испанских СМИ, в сентябре Вальверде уже получал ультиматум от руководства «Барселоны». Тогда специалисту удалось выдать несколько побед, что избавило его от немедленной отставки. Однако букмекеры по-прежнему высоко оценивают шансы увольнения тренера.



Поставить на то, что Вальверде не доработает до конца 2019 года, можно с коэффициентом 2.29. Это примерно 41% вероятности. Сделать ставку на то, что тренер всё же встретит 2020 год во главе «Барселоны», можно за 1.56 (59%).

Вальверде возглавил каталонцев в 2017 году, выиграв за это время с командой два чемпионата Испании, Кубок Короля и Суперкубок Испании. В настоящий момент «Барселона» лидирует в чемпионате Испании по потерянным очкам.



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