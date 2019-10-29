«Спартак» – «Йокерит»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Йокерит».



Ставка: победа «Спартака» за 2.50.



«Угадать результаты «Йокерита» очень сложно. Один матч команда может провалить, а в следующем — выиграть у фаворита. Однако в этой игре «Спартак» должен одержать победу.



Конечно, «Спартак» в целом по сезону тоже играет неровно, но в этой игре я отдаю им предпочтение. Московская команда одержала победы в четырёх последних матчах и сейчас находится в хорошей форме. Олег Знарок — опытный тренер, и он наладил игру команды. Так что можно ждать от «Спартака» побед и качественной игры и в дальнейшем.



Матч с «Йокеритом» получится упорным, но «Спартак» играет на своей арене при поддержке болельщиков и сможет добиться победы в основное время. Команды недавно играли между собой на площадке «Йокерита», и в том матче победу одержал «Спартак» (3:2).



Этот матч будет открытым: команды не будут играть большими силами в обороне и будут искать счастья в атаке. Также можно отметить, что большинство последних личных встреч были результативными», — сказал Вуйтек.



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