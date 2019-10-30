«Локомотив-Кубань» — «Тофаш»: прогноз Владимира Гомельского на матч Еврокубка

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группы B Еврокубка сезона-2019/20 «Локомотив-Кубань» — «Тофаш».



Ставка: победа «Локомотива-Кубани» минимум в 8 очков за 1.65.



«У команд одинаковые показатели после 4 туров: по 2 победы и поражения. «Локо» одержал волевую победу над «Зенитом» в гостях в рамках Единой лиги ВТБ. Самое главное, что вернулись в строй травмированные Дмитрий Кулагин и Виталий Фридзон. Отлично сыграл Джонни О’Брайант.



Таким образом, можно предположить, что у тренера Луки Банки выйдет на поляну привычная стартовая пятёрка: Каммингс, Кулагин, Деккер, О’Брайант и Уильямс. Кроме того, у Банки полный состав резервистов: Калниетис, Фридзон, Апич, Ивлев и Ильницкий. «Локо» отлично подбирает на обоих щитах: 38 подборов в среднем.



У «Тофаша» отличная стартовая пятёрка: Тарик Филлип — разыгрывающий, Мухаймин Мустафа — атакующий защитник, Мэтт Лойески — маленький форвард, Ди Джей Уайт — мощный форвард и Девин Уильямс — центровой. А вот ротация весьма ограничена. Отмечу только кандидатов в сборную Турции Барыша Эрмиша (разыгрывающий) и Беркана Дурмаза (мощный форвард). Тренеру Орхуну Эне приходится использовать своих легионеров по 30-34 минуты.



Очень интересным, как мне кажется, будет противостояние однофамильцев-центровых: Алана Уильямса в «Локо» против Девина Уильямса в «Тофаше». От исхода этой дуэли во многом будет зависеть результат матча», — сказал Гомельский.



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