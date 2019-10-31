«Милан» — СПАЛ: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 11-го тура Серии А сезона-2019/20 «Милан» — СПАЛ.



Ставка: победа «Милана» и минимум 3 мяча в матче за 2.05.



«У «Милана» в последних матчах настоящая катастрофа с результатами, при этом на последнем отрезке из нескольких матчей команда играет неплохой — и с «Ромой», и с «Лечче». Но при этом очень мало голов — это главная проблема на данный момент.



Для Пиоли этот матч — определяющий. Потому что если он снова не выиграет, третью игру подряд, мне кажется, это будет настоящая катастрофа.



СПАЛ может удивить, как, например, он это сделал, сыграв вничью с «Наполи». Очень боевитая команда, особо в футбол она не играет, но со всеми бьется.



Поэтому я думаю, что «Милан» испытает проблемы, но все-таки выиграет. Я бы взял чистую победу через тотал больше 2,5 гола. Думаю, играя дома, «россонери» постараются забить побольше, чтобы успокоить болельщиков», — сказал Арустамян.

«Милан» — СПАЛ. Прогноз: Чалханоглу принесёт Пиоли первую победу в новом клубе СПАЛ ужасен в выездных матчах: 0 очков при разнице голов 0:8.