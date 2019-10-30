«Милан» — СПАЛ. Прогноз: Чалханоглу принесёт Пиоли первую победу в новом клубе

31 октября в матче 10-го тура чемпионата Италии «Милан» на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане встретится со СПАЛом. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу россонери можно с коэффициентом 1.50.

Анализ матча «Милан» — СПАЛ (31.10.2019)

После смены тренера результаты «Милана» ничуть не улучшились. В двух матчах набрано одно-единственное очко: бездарно упущенная победа над скромным «Лечче» на своём поле (2:2) сменилась обидным поражением от «Ромы» (1:2). Команда всё крепче вязнет в нижней части турнирной таблицы со скромными 10 очками в девяти турах.

Но свои моменты они не использовали, а в защите привезли оба гола. Первый случился после обычной подачи с углового, при которой высоченный Эдин Джеко каким-то непостижимым образом остался один на дальней штанге. Второй стал результатом небрежной передачи в безобидной ситуации точно в ноги сопернику. И это спустя две минуты после того, как удалось сравнять счёт.

«Милан» немного повеселел в атаке, но это слабое утешение. Одна победа в шести последних матчах увеличивают давление на коллектив. Да и Стефано Пиоли пора добиться дебютного успеха, благо что соперник попался более чем удобный. Повторения произошедшего с «Лечче» допускать нельзя.

СПАЛ — бодрый аутсайдер, который вполне мог бы иметь чуть больше очков, если бы действовал прагматичнее и не так часто ошибался сзади. Вместо этого бело-голубые стараются не сбиваться на «парковку автобуса» и показывают для имеющихся возможностей довольно неплохой футбол. Правда, далек не всегда добиваются результата.

Подопечные Леонардо Семпличи пропустили в восьми матчах из девяти, а единственным исключением оказалась победа над «Пармой» (1:0). В прошлом туре они внезапно остановили «Наполи» (1:1). Гости смотрелись заметно лучше и полностью доминировали, но аутсайдер сумел дотерпеть.

Пару раз выручил вратарь, а всё остальное сделала слабая реализация «партенопейцев»: были и попадания в каркас ворот, и промахи из элементарных позиций. Впрочем, СПАЛ пока набирает очки исключительно в родных стенах, а на выезде имеет гордый ноль. Четыре поражения из четырёх возможных при разнице мячей 0:8.

Словом, россонери вполне справедливо идут фаворитом. Сейчас они стараются атаковать шире, что обещает большое количество подач с фланга, прострелов и угловых. Защита у клуба из Феррары откровенно слабая, держаться на плаву удаётся скорее благодаря бойцовским качествам, а не обученности и тактической грамотности.

Если с реализацией всё будет нормально, свои два-три мяча хозяева наверняка заколотят. В двух предыдущих матчах «Милану» откровенно не повезло, он играл лучше «Лечче» и заслужил как минимум ничью с «Ромой». В какой-то момент невезение должно прерваться. Мы бы выбирали между ИТБ 2 гола «Милана» за 2.16 и 1Х + ТБ 2,5 мяча за 2.08. В четырёх очных встречах россонери непременно забивали СПАЛу как минимум дважды.

Ставки на матч «Милан» — СПАЛ

СПАЛ пока набирает очки исключительно в родных стенах, а на выезде имеет гордый ноль: четыре поражения при разнице мячей 0:8. Защита у клуба из Феррары откровенно слабая, держаться на плаву удаётся скорее благодаря бойцовским качествам. В четырёх очных встречах россонери непременно забивали СПАЛу как минимум дважды, от этого и оттолкнёмся.

Ставка: ИТБ 2 гола «Милана» за 2.16.