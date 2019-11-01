Диаз – Масвидаль, прогноз и ставка на бой 2 ноября

Завтра, 2 ноября, в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится очередной турнир ММА — UFC 244. В главном бою вечера сойдутся американцы Нейт Диаз и Хорхе Масвидаль.

Начало поединка запланировано на 5:00 по мск 3 ноября.

Эксперты считают фаворитом предстоящего поединка Диаза. Сделать ставку на викторию Нейта в букмекерских конторах можно за 1.62, что соответствует 59% вероятности. Победа Масвидаля оценена аналитиками коэффициентом 2.30 (41%).

Специалисты делают прогноз в пользу Диаза. Отметим, что эксперты ожидают увидеть затяжной бой. Поставить на тотал раундов больше 4,5 можно за 1.67 (56%), а обратный вариант доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.1 (44%).

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