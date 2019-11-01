Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

Диаз – Масвидаль, прогноз и ставка на бой 2 ноября

Диаз – Масвидаль, прогноз и ставка на бой 2 ноября
Ставки 0

Завтра, 2 ноября, в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится очередной турнир ММА — UFC 244. В главном бою вечера сойдутся американцы Нейт Диаз и Хорхе Масвидаль.

Начало поединка запланировано на 5:00 по мск 3 ноября.

Эксперты считают фаворитом предстоящего поединка Диаза. Сделать ставку на викторию Нейта в букмекерских конторах можно за 1.62, что соответствует 59% вероятности. Победа Масвидаля оценена аналитиками коэффициентом 2.30 (41%).

Специалисты делают прогноз в пользу Диаза. Отметим, что эксперты ожидают увидеть затяжной бой. Поставить на тотал раундов больше 4,5 можно за 1.67 (56%), а обратный вариант доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.1 (44%).

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019