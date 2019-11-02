«Зенит» — ЦСКА: прогноз Георгия Черданцева на матч Российской Премьер-Лиги
Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 15-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» – ЦСКА.
Ставка: «Зенит» победит за 1.69, обе забьют — нет за 1.87.
«1,69 за победу «Зенита» — на мой взгляд, неплохо. Понятно, что ЦСКА настроится на матч и будет играть максимально старательно, но ведь очевидно, что что-то там у них не так. На Кубок «Зенит» за счёт гораздо большей глубины состава смог провести ротацию, у ЦСКА таких возможностей не было. Также стоит отметить, что в последнее время ЦСКА забивает только «Уфе». Возьму ещё и вариант «обе забьют — нет», раз уж так».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз: Дзюба пробьёт Акинфеева в Санкт-Петербурге
У «армейцев» полно проблем, а «Зенит» дома штампует победы. Все аргументы в пользу Санкт-Петербурга.
- 2 ноября 2019
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 1 ноября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:18
-
13:00
-
12:00
-
11:00
Партнерский контент