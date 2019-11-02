«Зенит» — ЦСКА: прогноз Георгия Черданцева на матч Российской Премьер-Лиги

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 15-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» – ЦСКА.

Ставка: «Зенит» победит за 1.69, обе забьют — нет за 1.87.



«1,69 за победу «Зенита» — на мой взгляд, неплохо. Понятно, что ЦСКА настроится на матч и будет играть максимально старательно, но ведь очевидно, что что-то там у них не так. На Кубок «Зенит» за счёт гораздо большей глубины состава смог провести ротацию, у ЦСКА таких возможностей не было. Также стоит отметить, что в последнее время ЦСКА забивает только «Уфе». Возьму ещё и вариант «обе забьют — нет», раз уж так».



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