«Зенит» — ЦСКА. Прогноз: Дзюба пробьёт Акинфеева в Санкт-Петербурге

2 ноября на стадионе «Газпром Арена» в центральном матче 15-го тура РПЛ «Зенит» примет ЦСКА. Встреча начнётся в 19:00 мск. Эксперты склоняются к успеху сине-бело-голубых. Сделать ставку на команду Сергея Семака можно за 1.72. Победа «армейцев» оценена аналитиками коэффициентом 4.94. Тотал больше 2,5 идёт за 2.04, а гол Артёма Дзюбы доступен за 2.0.

Прогноз матча «Зенит» — ЦСКА (02.11.2019)

«Зенит» и ЦСКА перед очной битвой в РПЛ пробились в следующую стадию Кубка России. Сине-бело-голубые практически полностью вторым составом в Санкт-Петербурге разгромили «Томь», а «армейцы» не без труда дожали в Москве упрямую «Уфу». «Скамейка» у Виктора Гончаренко не столь глубокая, как у коллеги Семака, поэтому на поле «ВЭБ Арены» в среду у хозяев вышло немало исполнителей «обоймы».



Оба клуба сейчас находятся в самой напряжённой части сезона. «Зенит» проведёт пятый матч за 15 дней, а ЦСКА и вовсе за 14 суток. Стоит признать, что сине-бело-голубые в настоящий момент смотрятся предпочтительнее. У команды Сергея Семака есть перевес во всех значимых компонентах над ближайшим соперником, поэтому котировки букмекеров не должны никого удивлять.



Самым надёжным вариантом за коэффициент 1.72 смотрится виктория хозяев. До победы над «Уфой» у ЦСКА было четыре поражения и одна ничья. Даже в выигранном матче в Кубке России «армейцы» могли уступить на своём поле типичному середняку лиги. Виктору Гончаренко необходимо придумать что-то особенное, так как «Зенит» — это совершенно иной уровень.



У сине-бело-голубых в последних шести поединках пять побед. Если мы взглянем на официальные матчи команды Сергея Семака на своём поле, то осенью увидим следующие результаты: 3:1 с «Арсеналом» и «Бенфикой», 4:0 с «Томью», 5:0 с «Рубином» и 6:1 с «Ростовом». Дома «Зенит» не церемонится ни с кем.



История личных встреч также говорит в пользу хозяев. В сезоне-2011/12 «Зенит» и ЦСКА выдали на «Петровском» ничью 1:1, но хозяевам было присуждено техническое поражение из-за отсутствия доморощенного футболиста в заявке. С того момента «армейцы» ни разу не одолели сине-бело-голубых в гостях в рамках РПЛ. В трёх случаях был зафиксирован ничейных исход, а ещё пять раз сильнее оказывался клуб с берегов Невы.



Виктор Гончаренко – мудрый тренер. ЦСКА не станет лезть на рожон в гостях против самой результативной команды лиги. «Армейцы» постараются максимально уплотнить середину поля и минимизировать шансы Дзюбы с Азмуном в верховых дуэлях. Будь у красно-синих состав хотя бы пятилетней давности, матч пошёл бы на три результата, однако в нынешней ситуации у «Зенита» слишком очевидное преимущество в мастерстве и таланте.



Формально спад ЦСКА закончился, так как «армейцы» прервали серию без побед, но проблем ещё слишком много. Чтобы зацепить ничью в Санкт-Петербурге, каждый в команде Виктора Гончаренко должен выдать близкий к идеальному матч. На наш взгляд, предпосылок для такого развития событий не наблюдается. Акинфеев продолжает регулярно спасать красно-синих, но даже лучший вратарь страны не способен всегда творить чудеса. Для рискованных игроков есть и другие интересные ставки в пользу «Зенита».



За коэффициент 2.7 можно проверить гол сине-бело-голубых в обоих таймах или за двойку взять забитый мяч в исполнении Дзюбы. Капитан сборной России отдыхал с «Томью», а с «Крыльями» отбегал около получаса, поэтому сил у Артёма должно быть с избытком. В своих пяти последних матчах 22-й номер «Зенита» семь раз огорчал вратарей соперников. Статистика внушительная.



За осень команда Сергея Семака провела пять официальных матчей на своём поле. Из 10 таймов оппоненты сине-бело-голубых смогли не пропустить только в одном, хотя из-за системы VAR было отменено два гола «Зенита» в первом тайме с «Рубином». У арбитров и на этот раз будет возможность прибегнуть к помощи видеоассистентов. Лишь бы выбор моментов для дополнительного изучения не вызывал вопросы.

Встречу обслужит Михаил Вилков, который в 11-м туре почему-то проигнорировал фол на Оздоеве в штрафной «железнодорожников». На матче «Локомотив» — «Зенит» работала система VAR, однако момент даже не стали смотреть, хотя в двух других ключевых эпизодах арбитры блестяще разобрались в непростых ситуациях. Надеемся, что в предстоящем поединке претензий по судейству не возникнет.

Ставки на матч «Зенит» — ЦСКА

У «Зенита» пять побед и три ничьи в восьми последних домашних матчах с ЦСКА в РПЛ. У Сергея Семака глубже обойма, только успешные результаты на своём поле осенью и отдохнувшая основа. «Армейцы» всё ещё в кризисе, Виктор Гончаренко в творческом поиске, а многие важные исполнители гостей устали. За 1.72 мы возьмём викторию хозяев, за двойку сделаем ставку на гол Дзюбы, а за 2.7 проверим результативное действие сине-бело-голубых в обоих таймах.



Ставка №1: победа «Зенита» за 1.72.



Ставка №2: «Зенит» забьёт в обоих таймах за 2.7.



Ставка №3: Артём Дзюба забьёт за 2.0

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