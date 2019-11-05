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«Валенсия» – «Лилль»: прогноз Жорди Гратакоса на встречу Лиги чемпионов

«Валенсия» – «Лилль»: прогноз Жорди Гратакоса на встречу Лиги чемпионов
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Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Валенсия» – «Лилль».

Ставка: победа «Валенсии» в один мяч за 3.90.

«Валенсия» — довольно непредсказуемая команда, никогда не знаешь как именно она будет играть. У нее есть игроки, способные держать мяч, и есть игроки, умеющие убежать от соперников в контратаку. Лучше в этом сезоне у «Валенсии» получается играть быстро, не владея инициативой.

Вот только «Лилль» не та команда, которая даст сопернику много свободного пространства. Это молодая команда, сильная физически, прекрасно играющая от обороны в контратаку. Поэтому у «Валенсии» будут проблемы с тем, чтобы вскрыть оборону гостей. И все же «Валенсия» должна побеждать, потому что сильнее и предельно мотивирована.

В матчах «Валенсии» сложно предсказывать, сколько команды забьют. Поэтому предлагаю такой прогноз – победа хозяев ровно в один мяч», — сказал Гратакос.

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