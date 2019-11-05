«Валенсия» – «Лилль»: прогноз Жорди Гратакоса на встречу Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Валенсия» – «Лилль».



Ставка: победа «Валенсии» в один мяч за 3.90.



«Валенсия» — довольно непредсказуемая команда, никогда не знаешь как именно она будет играть. У нее есть игроки, способные держать мяч, и есть игроки, умеющие убежать от соперников в контратаку. Лучше в этом сезоне у «Валенсии» получается играть быстро, не владея инициативой.



Вот только «Лилль» не та команда, которая даст сопернику много свободного пространства. Это молодая команда, сильная физически, прекрасно играющая от обороны в контратаку. Поэтому у «Валенсии» будут проблемы с тем, чтобы вскрыть оборону гостей. И все же «Валенсия» должна побеждать, потому что сильнее и предельно мотивирована.



В матчах «Валенсии» сложно предсказывать, сколько команды забьют. Поэтому предлагаю такой прогноз – победа хозяев ровно в один мяч», — сказал Гратакос.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

