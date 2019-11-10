«Ливерпуль» — «Ман Сити»: прогноз Майкла Оуэна на матч АПЛ 10 ноября 2019 года

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».
Ставка: «Ливерпуль» победит за 2.40.
«Главный матч выходных в европейском футболе. Встречаются две лучшие команды Англии. А может, и всей Европы. Каждая из них очень сильна. Но мне по-настоящему интересно, согласны ли оба тренера на ничью в данной ситуации?
«Ливерпуль» в таком случае удержал бы шестиочковый отрыв от главного конкурента. А «Ман Сити» без Эмерика Лапорта много ошибается сзади, так что ничья тоже видится вполне приемлемым результатом. Очень надеюсь, что Клопп и Гвардиола не будут рассуждать таким образом и постараются сыграть на победу.
Поставлю на «Ливерпуль». Команды близкие по классу, но травма ключевого центрального защитника и бушующий «Энфилд» вполне тянут на факторы, которые сыграют решающую роль. Думаю, отрыв увеличится до девяти очков».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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