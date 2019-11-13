«Автомобилист» – «Сочи»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Сочи».



Ставка: победа «Автомобилиста» за 1.85.



«Автомобилист» пока что не показывает той игры, которую он демонстрировал в прошлом сезоне, но на своей площадке против «Сочи» они фавориты. Небольшой перерыв на игры сборных поможет улучшить результаты. Они потренировались в полном составе и готовы показывать качественный хоккей, так как у них сильная команда.



«Автомобилист» сейчас не входит в зону плей-офф, но я уверен, что по итогам регулярного чемпионата они туда попадут. Просто сложно сказать, смогут ли они занять первые четыре места на Востоке. Главное — попасть в плей-офф, а там уже всё возможно. Даже команда, занявшая восьмое место, может обыграть фаворита.



«Сочи» сейчас находится в нижней части таблицы Западной конференции. Правда, сочинцы в последних матчах перед перерывом одержали четыре победы подряд, но пауза скажется на их игре, и они притормозят. Поэтому я поставлю на хозяев в этом поединке. Можно сказать, что «Сочи» не нужна была эта пауза, так как они набрали хорошую форму.



«Сочи» в этом матче сыграет от обороны, будет стараться проводить контратаки. Но всё-таки шансы на то, чтобы взять очки в этой встрече, у них очень маленькие. Поэтому ставлю на победу «Автомобилиста» в основное время», — сказал Вуйтек.



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