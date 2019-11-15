«Адмирал» – «Йокерит»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» – «Йокерит».



Ставка: победа «Адмирала» с учётом ОТ за 2.05.



«Йокерит» — это такая команда, которая играет очень непредсказуемо, и никогда не знаешь, чего от неё ждать. Могут в одной игре показать качественный хоккей, а в следующей уже всё будет по-другому. Я ставлю на «Адмирал», потому что они играют дома, да и в целом в этом сезоне у них хорошие результаты. Также на «Йокерит» повлияет длительный перелёт, поэтому всё складывается в пользу «Адмирала».



Для «Йокерита» небольшим плюсом станет то, что они немного привыкнут к местному времени, так как до матча с «Адмиралом» у них игра против «Куньлуня». Поэтому они пройдут акклиматизацию, но этого не хватит для победы.



У «Йокерита» хорошая команда, они по итогам регулярного чемпионата будут в зоне плей-офф и могут побороться за четвёртое место. По потенциалу я бы сравнил «Йокерит» с московским «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Финский клуб уступает сильнейшим командам своей конференции, а против остальных может набирать очки.



«Адмирал» будет стремиться играть первым номером, и мне кажется, что они смогут добиться положительного результата на своём льду. Но будет борьба в этом матче, лёгкой победы Владивосток не добьётся. Даже не исключаю возможности ничейного результата», — сказал Вуйтек.



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