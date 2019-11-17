Косово — Англия: прогноз Дениса Казанского на матч отборочного цикла Евро-2020

Известный футбольный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Косово — Англия.



Ставка: тотал больше 3,5 мяча за 2.48.



«Эти команды выдали невероятно крутой матч на Уэмбли: со счётом 5:3 выиграли англичане. Сейчас Англия квалифицировалась на Евро. И в связи с этим, думаю, будут огромные перестановки в стартовом составе. Здесь результат будет уже не так важен — важна игра и проверка резервов.



Косовары играют очень круто. Во-первых, забивают в каждом матче с октября 2017 года. Во-вторых, в этой отборочной кампании они на своём поле трижды побеждали и 4 раза сыграли вничью. В общем, не проигрывают.



Думаю, с учётом первого матча и особого настроя на Англию, косовары дадут бой. Но англичане много забивают, эти тоже полезут вперёд. Рассчитываю, на очень крутой матч. Сыграл бы на ТБ 3,5».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.