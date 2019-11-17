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Косово — Англия: прогноз Дениса Казанского на матч отборочного цикла Евро-2020

Косово — Англия: прогноз Дениса Казанского на матч отборочного цикла Евро-2020
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Известный футбольный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Косово — Англия.

Ставка: тотал больше 3,5 мяча за 2.48.

«Эти команды выдали невероятно крутой матч на Уэмбли: со счётом 5:3 выиграли англичане. Сейчас Англия квалифицировалась на Евро. И в связи с этим, думаю, будут огромные перестановки в стартовом составе. Здесь результат будет уже не так важен — важна игра и проверка резервов.

Косовары играют очень круто. Во-первых, забивают в каждом матче с октября 2017 года. Во-вторых, в этой отборочной кампании они на своём поле трижды побеждали и 4 раза сыграли вничью. В общем, не проигрывают.

Думаю, с учётом первого матча и особого настроя на Англию, косовары дадут бой. Но англичане много забивают, эти тоже полезут вперёд. Рассчитываю, на очень крутой матч. Сыграл бы на ТБ 3,5».

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