Косово — Англия: прогноз Дениса Казанского на матч отборочного цикла Евро-2020

Известный футбольный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Косово — Англия.
Ставка: тотал больше 3,5 мяча за 2.48.
«Эти команды выдали невероятно крутой матч на Уэмбли: со счётом 5:3 выиграли англичане. Сейчас Англия квалифицировалась на Евро. И в связи с этим, думаю, будут огромные перестановки в стартовом составе. Здесь результат будет уже не так важен — важна игра и проверка резервов.
Косовары играют очень круто. Во-первых, забивают в каждом матче с октября 2017 года. Во-вторых, в этой отборочной кампании они на своём поле трижды побеждали и 4 раза сыграли вничью. В общем, не проигрывают.
Думаю, с учётом первого матча и особого настроя на Англию, косовары дадут бой. Но англичане много забивают, эти тоже полезут вперёд. Рассчитываю, на очень крутой матч. Сыграл бы на ТБ 3,5».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 17 ноября 2019
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:31
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 16 ноября 2019
-
22:40
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:35
-
15:10
-
14:45
-
14:25
-
14:00
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:00
-
11:20