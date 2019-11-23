«Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» в 14-м туре Примеры сезона-2019/20.



Ставка: победа «Реала» и обе забьют за 2.50.



«И те и другие неплохо выступают в этом сезоне. «Реал Сосьедад» достаточно уверенно выглядит в последнее время, располагается в первой пятёрке. Единственным матчем за последние 13 туров, в котором «Реал Сосьедад» не забил, был матч с «Атлетиком» на выезде. Во всех остальных «Сосьедад» обязательно забивал.



Но «Реал» Мадрид — это совсем другой коленкор, совсем другая история. «Реал» сейчас на ходу и до паузы на матчи сборных выдал хорошую серию матчей, в которых не пропускал. Крупно обыграли «Галатасарай» в Лиге чемпионов, и «Эйбар» обыграли, и «Леганес».



Пока не забивает Эден Азар, но рано или поздно это произойдёт. Он пока забивает в ворота российской сборной, играя за бельгийскую национальную команду. При этом «Реал» всё же когда-то должен пропустить. «Реал» в прошлых встречах неплохо выглядел в обороне. Были моменты, когда мадридцы могли получить гол, но всё же «Реал Сосьедад» в гостях постарается наказать «сливочных».



При этом «Реал» всё равно фаворит. Мадридцы играют дома, против команды, которая им по зубам. Плюс у «Реала» пока нет особых проблем. Эта местечковая история с Гаретом Бэйлом и флагом со словами о «Реале»… В любом случае его наказывать не будут, хотя пальчиком пригрозят. Но это всё частности. «Реал Мадрид» — фаворит.



Я бы рассмотрел вариант победы «Реала» с форой (–1,5), раз уж «Реал» всё же сильнее. Но так как «Реал» давно не пропускал, а «Сосьедад» забивал в каждой игре, то на «Бернабеу» баскам тоже удастся отличиться, но они проиграют.



В качестве основного варианта я бы предложил рассмотреть «победу «Реала» и обе забьют» за отличный коэффициент 2,50».



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