«Спартак» – «Нефтехимик»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Нефтехимик».



Ставка: победа «Спартака» за 2.25.



«Спартак» в целом показывает нестабильные результаты, но после паузы на матчи сборных он проиграл всего один матч из пяти. Эта встреча пройдёт в Москве, поэтому «Спартак» должен одержать победу. Матч будет упорным. Возможно, разница в счёте будет минимальная, но «Спартак» для меня фаворит. Хотя, конечно, «Нефтехимик» поборется и просто так не отдаст победу.



Команда Олега Знарка показывает хорошую результативность в последних матчах, сумев трижды поразить ворота «Локомотива». Также игроки в последнем матче забросили семь шайб минскому «Динамо». Сейчас «Спартак» не сможет забросить так много, как это было против Минска, потому что «Нефтехимик» более надёжно играет в обороне.



«Нефтехимик» я считаю серьёзной командой. Они будут биться за попадание в плей-офф. Думаю, они туда попадут, но максимум с седьмого места. В этом матче «Нефтехимик» сыграет от обороны, используя контратаки, потому что у него нет таких игроков, которые могли бы всё время оказывать давление на оборону «Спартака». Нижнекамцы могут в контратаках забросить одну-две шайбы, но «Спартак» сможет забросить больше.



Команды не так давно играли между собой в Нижнекамске, и тогда уверенную победу одержал «Спартак». Сейчас уже другая игра, команды играют на другой площадке. Но «Спартак» всё равно сильнее, и он одержит победу с разницей в одну-две шайбы», — сказал Вуйтек.



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