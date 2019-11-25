Эксперты: скорее всего, россияне выступят в Токио под нейтральным флагом

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рекомендовало лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия. Вероятнее всего, комитет по расследованию остался недоволен ответами, которые предоставила Россия по делу о манипуляциях данными допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории.



Кроме того независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранил главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина и ещё пятерых функционеров из-за представления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данилы Лысенко.



Букмекеры принимают ставки на то, в каком формате выступит сборная России на Олимпиаде-2020 в Токио. По оценке экспертов, наиболее вероятен сценарий, при котором в Японию поедет лишь часть спортсменов под нейтральным флагом. Поставить на это можно с коэффициентом 1.25 (примерно 80% вероятности).



За 3.55 (28%) можно сделать ставку на то, что все российские спортсмены выступят на Олимпиаде под флагом страны. Наконец, коэффициентом 7.00 (14%) аналитики оценили вероятность того, что ни один российский спортсмен в Токио не выступит.



Летняя Олимпиада-2020 пройдёт в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.