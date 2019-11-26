«Металлург» – «Барыс»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» – «Барыс».



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.55.



«Металлург» на своём льду должен побеждать, но «Барыс» в последнее время показывает неплохие результаты. «Металлург» нашёл свою игру, но нет стабильности в результатах. Однако в этой встрече они сейчас являются фаворитами.



«Металлург» проиграл три последних выездных матча против «Куньлуня», «Амура» и «Адмирала». На Дальнем Востоке тяжело играть многим командам, да и Хабаровск с Владивостоком улучшили свою игру и показывают качественный хоккей. Дома «Металлург» играет сильнее, поэтому жду от них победы.



«Металлург» имел время подготовиться к предстоящему матчу с «Барысом», так как последний поединок магнитогорцы провели 21 ноября, и эта небольшая пауза поможет им подойти в хорошей форме к домашней серии. Они разберут прошедшие выездные игры и против «Барыса» сыграют в тот хоккей, в который должен играть фаворит встречи.



«Барыс» — это довольно сильный соперник, который окажет достойное сопротивление, тем более что в последних матчах команда Андрея Скабелки часто играет вничью в основное время. Матч, скорее всего, будет открытым, и команды проявят себя в атаке. У обеих коллективов будет много моментов, а количество заброшенных шайб будет зависеть от того, как у команд получится реализовать свои шансы.



У «Металлурга» сейчас часто набирают очки Сергей Мозякин и Николай Кулёмин, и в этой игре от них можно ждать результативных действий. Это опытные игроки и по ходу сезона они добавляют в игре и приносят своей команде очки», — сказал Вуйтек.



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