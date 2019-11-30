«Сакраменто» — «Денвер». Прогноз Владимира Прокофьева на матч НБА 1 декабря

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч НБА «Сакраменто Кингз» — «Денвер Наггетс».
Ставка: победа «Наггетс» с форой «-3» с коэффициентом 1.75
«Сакраменто» и «Денвер» стали чуть ли не единственными командами, не принимавшими участия в предыдущем игровом дне. «Кингз» выступят дома, у них победная серия из четырёх матчей подряд, но мы отважимся проверить «Наггетс» с форой «-3» за 1.75.
Успешные результаты «Сакраменто» на своём паркете – единственный повод для беспокойства в нашей ставке. Все остальные аргументы говорят за убедительную победу «Денвера», и любители риска могут даже докупить гандикап на «Наггетс» с целью увеличения потенциальной прибыли.
«Кингз» отдыхали только один день, до этого команда Люка Уолтона провела непростое турне по Востоку: «Бруклин», «Вашингтон», «Бостон» и «Филадельфия». «Денвер» восстанавливался на сутки больше соперника, а до этого «Наггетс» четыре встречи подряд отыграли на родном паркете.
У «Денвера» один из самых глубоких составов в лиге, здоровы все основные исполнители и даже ключевые резервисты. «Сакраменто» точно не помогут Фокс, Бэгли и Ариза. Даже Холмс у хозяев под вопросом. Коллектив Майка Мэлоуна сейчас лучший в лиге по защитному рейтингу, а в атаке Йокич что-нибудь придумает.
«Денвер» редко обсуждают в СМИ. На Западе говорят о звёздных дуэтах в «Лейкерс», «Клипперс», «Рокетс», гениальном Дончиче и даже «Портленд» вспомнили из-за Кармело. Тем временем «Наггетс» забрались уже на вторую строчку в конференции, в их активе победная серия из шести матчей.
Более того, в нынешнем сезоне «Денвер» выиграл в гостях у «Сакраменто» со счётом 101:94 при том, что Фокс сделал 20+9. Если «Кингз» с приличной разницей уступил «Наггетс» с одним из своих лидеров на паркете, то без Де’Аарона шансов у хозяев ещё меньше.
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