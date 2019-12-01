«Локомотив» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Ярославле

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Автомобилист».



Ставка: «Локомотив» выиграет в основное время за 2.15.



«Сегодня в нашей повестке дня матч «Локомотив» — «Автомобилист», в котором хоккейный Ярославль будет мстить и «мстя, будет ужасна». Соперники уже встречались в самом начале октября. С «Автомобилиста» тогда уже потихоньку облетал «шоколад», но на «Локомотив» и крепкую победу с хорошим счётом хватило, потому что сам «Локомотив» в тот момент лежал лицом вниз. Нельзя сказать, что теперь картина совсем уж противоположная, в общей турнирной таблице КХЛ соперники находятся поблизости, но ярославцы при этом медленно и уверенно лезут вверх, а вот «Автомобилист» болтается, как цветок в проруби, и сплошь и рядом выдаёт достаточно удивительные результаты. Конечно, не такие, как «Спартак», который после победы над ЦСКА проигрывает Риге, но два последних поражения свердловчан — домашних, от «Торпедо» и «Барыса», — кого хочешь отбросят в уныние. А «Локомотив» сейчас никак не слабее ни первых, ни вторых. Да и играть теперь «Автомобилисту» на выезде.



То есть по всем объективным предпосылкам «Локомотив» должен победить. Тем более что к чувству мести, с которого мы начали, следует добавить статистику личных встреч, из которой однозначно следует, что «Автомобилист» является для Ярославля «своим клиентом» и на одну свердловскую победу приходится аж четыре ярославских. Причем одну свердловскую победу мы в этом сезоне уже видели.



Решено, надо ставить на домашнюю победу «Локомотива». И железнодорожники уже совсем не те, что были в первом матче, и «Автомобилист» далёк от лучшей формы, хоть и пытается её всеми силами вернуть. Думается, что водопада заброшенных шайб зрители не увидят, в лучшем случае — штук пять на двоих. Но «Локомотив» победит и сделает это в основное время».



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