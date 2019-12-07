«Барселона» – «Мальорка»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Барселона» — «Мальорка».
Ставка: ИТБ 2,5 мяча «Барселоны» за 1.61, ИТБ 1,5 мяча «Барселоны» во втором тайме за 1.85.
«Не жду в этом матче сенсации. В «Барсе» сейчас очень хорошее настроение после того, как Месси получил свой шестой «Золотой мяч». Это очень важно и для клуба, и для команды. Это событие может дать команде дополнительный импульс в борьбе с «Реалом» за первое место в Ла Лиге. Пока «Барса» обгоняет «Реал» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. И больше нет отвлекающего фактора Лиги чемпионов — вопрос с выходом в плей-офф решен досрочно.
«Мальорка» вряд ли сможет оказать достойное сопротивление «Барсе» на «Камп Ноу». Эта команда в прошлом сезоне играла в Сегунде, она не имеет большого кадрового ресурса. У себя дома «Мальорка» довольно опасна и может потрепать нервы любому, но в гостях, когда нет фактора своих болельщиков, у неё совсем не получается — 6 поражений в 6 матчах.
Поэтому вопрос лишь в том, сколько забьёт «Барса». Думаю, тут можно смело поставить на как минимум три гола хозяев в матче и как минимум два во втором тайме — «Мальорка» наверняка подсядет в концовке в непривычных условиях».
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- 7 декабря 2019
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