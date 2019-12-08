«Астон Вилла» — «Лестер»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Лестер».



Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.90.



«Возможно, противостояние между “Астон Виллой” и “Лестером” не такое статусное, как, например, между “Манчестер Сити” и “Манчестер Юнайтед”, но не менее любопытное и зрелищное. «Лестер» — в лидерах турнирной таблицы, а “Астон Вилла” вернулась в АПЛ и готова остаться здесь надолго. Но хватит ли сил у Варди и его друзей, чтобы заполучить три очка в этом непростом матче?



“Лестер” продолжает одерживать победы, но в последнее время команда Брендана Роджерса делает это со скрипом. То вмешивается VAR, то только во втором тайме “лисы” включаются в игру, отыграв первые 45 минут по нулям. Это неудивительно, ведь многие команды начинают переживать кризис именно на этом отрезке сезона. Главное, восстановиться до boxing day.



“Астон Вилла” — крепкая команда. Клуб только вернулся в элиту английского футбола, но на своём поле умеет играть дисциплинированно и рассчитывать на контратаки. Скорее всего, они отдадут контроль мяча сопернику и будут действовать вторым номером. Так происходит практически в каждом матче с “Астон Виллой”.



Ход матча легко предсказать: “Лестер” будет владеть мячом, а хозяева поля будут рассчитывать на любой перехват, чтобы быстро убежать вперёд. Но, учитывая, что матчи идут сплошняком и футболисты утомились, не рассчитываю на фейерверк из голевых моментов. Мне кажется, тотал меньше 3 голов вполне может сыграть. Лучше выбрать ставку на тотал, чем гадать победу в матче примерно равных по форме команд».