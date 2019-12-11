«Брюгге» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Брюгге» — «Реал Мадрид» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Реала» за 2.30.



«В этом матче также нет турнирной интриги. «Брюгге» может выйти в Лигу Европы, даже проиграв здесь. Все это благодаря ничейному результату в Турции, когда забил «Брюгге» на последних секундах. «Брюгге» потерял двух игроков Мату и Диатта, обоих удалили в Турции. Но есть Бонавентюр, который забил два мяча «Реалу» в первой игре.



Но тогда «Реал» был другим, сейчас он выглядит убедительно. В отличной форме Карим Бензема. Другие игроки хорошо себя показывают.



Для «Реала» этот матч ничего не значит. Может быть, Зидан перетряхнёт, перевернёт состав, но где «Реал», а где «Брюгге». «Реал», конечно, сильнее. И когда на него дают 2.3, почему бы и нет, почему бы не сыграть победу «Реала». Не забываем, что это самая титулованная команда турнира. «Брюгге» точно по зубам «Реалу». И он после 2:2 на «Бернабеу» захочет обыграть бельгийцев», — сказал Генич.



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