«Барселона» — «Реал». Когда матч, кто фаворит и какой прогноз на «эль класико»

18 декабря 2019 года на стадионе «Камп Ноу» в матче 10-го тура испанской Примеры «Барселона» примет мадридский «Реал». Встреча начнётся в 22:00 мск. Изначально «эль класико» планировалось провести 26 октября, но из-за протестов в столице Каталонии комитет по проведению спортивных соревнований объявил о переносе поединка.

Эксперты считают явным фаворитом матча «Барселону». Победа Лионеля Месси и компании доступна в букмекерских конторах за 1.78, что соответствует 55% вероятности. Успех «Реала» оценён коэффициентом 4.30 (23%), а на ничью можно поставить за 4.28 (22%). Специалисты прогнозируют победу сине-гранатовых

«Барселона» и «Реал» провели в нынешнем сезоне Примеры по 16 матчей. Обе команды набрали по 35 очков, но каталонцы опережают «сливочных» из-за лучшей разницы мячей.

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