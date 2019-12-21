«ПСЖ» — «Амьен»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Франции 21 декабря

Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Амьен».



Ставка: тотал больше 1,5 мячей в каждом тайме за 2.54.



«Меня злость берёт, что все ставки, которые я предлагаю на свой любимый чемпионат, не заходят. В этот раз я взял для прогноза матч между “ПСЖ” и “Амьеном”. Этот матч станет последним в 2019 году для обоих клубов. Дальше французский чемпионат отправится на небольшой отдых.



На самом деле на этом матче не особо заработаешь. В основном все ставки с маленьким коэффициентом: победа “ПСЖ”, победа “ПСЖ” с форой (–1,5) и так далее. Ничего интересного. Я посмотрел котировки и всё-таки нашёл кое-что дельное. Я заметил, что “ПСЖ” любит забивать в каждом из таймов.



В принципе, можно рассчитывать на “Амьен” и поставить на тотал больше 1,5 мяча в каждом тайме. На это дают практически 2,5. Это практически единственный шанс заработать на этом противостоянии. Конечно, ещё можно поставить в противоход логики. Мол, “ПСЖ” выиграет с общим счетом 1:0 или вообще не забьёт, но это уже на грани фантастики. А мне всё-таки надо начать побеждать на прогнозах во Франции, а не продолжать проигрывать.



В последнее время “ПСЖ” не жалеет своих соперников, играет результативно. Я думаю, что “Амьену” тоже не поздоровится. Всё-таки разница в классе между клубами слишком велика. О статусе хозяев и говорить не стоит, ведь вы все знаете насколько там серьёзный подбор футболистов. Что касается гостей, то за последние пять матчей они проиграли четырежды и теперь находятся в шаге от зоны вылета. Надеюсь, расклад сил в этом поединке всем ясен».



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