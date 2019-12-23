Первая за 128 дней победа Шараповой принесла клиенту БК 2,2 млн рублей

Клиент букмекерской конторы ФОНБЕТ сделал ставку типа экспресс на сумму 500 тыс. рублей на три теннисных матча.
Игрок выбрал победу Марии Шараповой над Айлой Томлянович на выставочном турнире в Абу-Даби с коэффициентом 1.53, а также успех Екатерины Александровой в матче с Осеан Доден за 1.32 и победу Александры Саснович во встрече с Анной Блинковой за 2.20 на турнире в Лиможе.
Общий коэффициент экспресса составил 4.44.
Александрова разобралась с Доден в двух партиях (6:3, 6:4), а Саснович оказалась сильнее Блинковой по итогам трёх сетов (3:6, 6:1, 7:5). Для успеха ставки клиенту БК была необходима ещё победа Шараповой, которая до встречи с Томлянович не выигрывала на протяжении 127 дней.
В первом сете Шарапова уступала 2:4, но затем взяла четыре гейма подряд. Вторая партия также началась неудачно для Марии. Россиянка проигрывала 1:4, однако сумела переломить ход матча. Шарапова победила Томлянович со счётом 6:4, 7:5.
Все три выбора клиента БК оказались успешным, и со ставки 500 тыс. рублей игрок получил 2,2 млн рублей.
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