«Сибирь» – «Спартак»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Новосибирске

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» – «Спартак».
Ставка: победа «Сибири» с учётом ОТ и буллитов за 1.75.
«Обе команды показывают хорошие результаты в этом сезоне, но дома «Сибирь» играет лучше, чем в гостях, поэтому на своей арене новосибирцы должны победить. Конечно, против «Спартака» будет сложно, но поддержка своих болельщиков делает фаворитом «Сибирь».
«Сибирь» в прошлом матче показала неожиданный результат, обыграв в гостях лидера Восточной конференции «Ак Барс» (3:0). Считаю, что эта победа не расслабит команду, а наоборот, придаст ей дополнительных сил. Конечно, в этой игре не будет разгрома, так как «Сибирь» и «Спартак» я считаю равными командами в этом сезоне, но фактор домашней площадки решит исход встречи.
Будет борьба со старта матча и до финальной сирены, так как «Спартак» находится в хорошей форме и после перерыва на матчи сборных одержал три победы в трёх матчах. Вполне могут сыграть вничью в основное время матча, но даже если исход встречи будет решаться в овертайме, то всё равно для меня «Сибирь» — фаворит. Команды могут хорошо проявить себя в атаке и забросить в матче больше пяти шайб. Ожидаю, что «Сибирь» одержит победу со счётом 4:2 или 4:3», — сказал Вуйтек.
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