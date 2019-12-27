«Барыс» – «Динамо» (Москва): прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Нур-Султане

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» – «Динамо» (Москва).



Ставка: победа «Барыса» с учётом ОТ и буллитов за 1.80.



«Клуб из Казахстана продолжает удивлять с положительной стороны своими результатами, в принципе, как и московское «Динамо». Московский клуб поднимается в таблице, и он способен навязать борьбу лидерам своей конференции, но в данной игре я поставлю на «Барыс». Можно сказать, что это матч равных команд, но в большей степени на результат повлияет фактор домашней площадки.



Сейчас «Барыс» — один из лидеров Восточной конференции, и это для меня удивительный факт, потому что перед стартом сезона мне казалось, что он будет идти в середине таблицы. Сейчас уже сыграно много матчей, и поэтому нельзя сказать, что «Барыс» находится в верхней части таблицы случайно. Думаю, его позиция не поменяется, если только не повлияют возможные травмы ведущих игроков.



«Динамо» сейчас также показывает качественную игру, в составе есть отличные нападающие, совершающее большое количество результативных действий своей команды. Можно выделить Дмитрия Яшкина и Вадима Шипачёва, потому что индивидуально это очень сильные игроки, одни из лучших в КХЛ. «Динамо» в ближайшее время будет стараться догнать лидеров Запада СКА и ЦСКА, и им это вполне по силам.



Исходя из формы команд и их турнирного положения, я ожидаю равного матча, но небольшим фаворитом выделю «Барыс». Думаю, что он одержит победу. Правда, хозяева могут выиграть и за пределами основного времени», — сказал Вуйтек.



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