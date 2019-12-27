«Барыс» – «Динамо» (Москва): прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Нур-Султане

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» – «Динамо» (Москва).
Ставка: победа «Барыса» с учётом ОТ и буллитов за 1.80.
«Клуб из Казахстана продолжает удивлять с положительной стороны своими результатами, в принципе, как и московское «Динамо». Московский клуб поднимается в таблице, и он способен навязать борьбу лидерам своей конференции, но в данной игре я поставлю на «Барыс». Можно сказать, что это матч равных команд, но в большей степени на результат повлияет фактор домашней площадки.
Сейчас «Барыс» — один из лидеров Восточной конференции, и это для меня удивительный факт, потому что перед стартом сезона мне казалось, что он будет идти в середине таблицы. Сейчас уже сыграно много матчей, и поэтому нельзя сказать, что «Барыс» находится в верхней части таблицы случайно. Думаю, его позиция не поменяется, если только не повлияют возможные травмы ведущих игроков.
«Динамо» сейчас также показывает качественную игру, в составе есть отличные нападающие, совершающее большое количество результативных действий своей команды. Можно выделить Дмитрия Яшкина и Вадима Шипачёва, потому что индивидуально это очень сильные игроки, одни из лучших в КХЛ. «Динамо» в ближайшее время будет стараться догнать лидеров Запада СКА и ЦСКА, и им это вполне по силам.
Исходя из формы команд и их турнирного положения, я ожидаю равного матча, но небольшим фаворитом выделю «Барыс». Думаю, что он одержит победу. Правда, хозяева могут выиграть и за пределами основного времени», — сказал Вуйтек.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 27 декабря 2019
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
- 26 декабря 2019
-
20:20
-
19:40
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:20
-
15:55
-
15:30
-
15:00
-
14:40
-
14:15
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:10
-
11:45
-
11:20
-
10:55
-
10:30
-
10:05
-
09:40
-
09:15
-
08:50
-
08:25