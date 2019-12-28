Россия U20 — Канада U20: прогноз Владимира Вуйтека на матч МЧМ-2020 28 декабря

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч молодежного чемпионата мира — 2020 Россия U20 — Канада U20.



Ставка: Россия не проиграет за 2.05.



«Был на матче Чехия — Россия, и игра российской сборной немного разочаровала: команда играла недисциплинированно и по этой причине проиграла. Думаю, Россия сделает выводы и с канадцами сыграет по-другому. Будет борьба до финальной сирены. Предполагаю, что в основное время команды не смогут выявить победителя. Сборная России не должна проиграть, потому что игроки выложатся больше чем на 100% и сделают всё возможное, чтобы набрать очки. Победить в основное время будет сложно, но не проиграть команда Валерия Брагина способна.



После стартового поражения у российской сборной будет повышенная мотивация, тренерский штаб сделает какие-то изменения. Главное — избежать ненужных удалений. У россиян очень хорошие техника, и катание, но не было дисциплины в стартовом матче. Несколько раз игроки российской сборной хотели устроить драку, было много недовольства, и это помешало им набрать очки.

Удаления сильно подвели россиян, Чехия несколько раз имела преимущество в два игрока. Надо признать, что удаления были заслуженными. Против Канады нужно обязательно действовать аккуратнее, не получать удаления, иначе будет трудно выстоять в меньшинстве, так как канадцы умеют использовать такое преимущество. Нужно улучшить дисциплину, и тогда команда заиграет на том уровне, которого от неё ждали перед чемпионатом.



Россия с Чехией хорошо играла в большинстве, забросила две шайбы в неравных составах, но во втором и третьем периодах чешская команда перестала удаляться и у России не было шансов в большинстве. Сборной России нужно прибавлять в атакующих действиях, возможно, больше бросать по воротам. Ощущение, что россияне хотят разыгрывать атаки до верного момента.



Канада стартовала на турнире с победы, обыграв США (6:4), и подтвердила статус одного из главных претендентов на чемпионство. Правда, считаю, что США ещё скажут слово, между четырьмя лидерами группы будет борьба за распределение мест. Первый матч имеет не такое большое значение, потому что, например, на предыдущих турнирах Россия всегда прибавляла от игры к игре.



Команды смогут показать результативный хоккей. Думаю, счёт будет 3:3 или 4:4. Это молодёжные сборные, и в их матчах обычно много удалений, которые команды успешно реализовывают. Ожидаю большого количества шайб, но для ставки выберу вариант, что Россия не проиграет в основное время».



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