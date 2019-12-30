США – Чехия: прогноз Владимира Вуйтека на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч МЧМ-2020 по хоккею США – Чехия.



Ставка: Чехия не проиграет за 3.75.



«Чехия, уступив немцам, создала себе проблемы. Теперь команде нужно зарабатывать очки, иначе она не выйдет из группы. Так что для Чехии это последний шанс, поэтому игроки должны будут выложиться по полной. Также в пользу Чехии лишний день отдыха, США после игры с Россией будут наверняка подуставшие.



Поражение от Германии стало большой неожиданностью. Да, мы знали, что немцы хорошо подготовлены, но после победы над Россией все думали, что осталось победить Германию и обеспечить себе выход из группы. Тяжело выделить лидера в сборной Чехии. На мой взгляд, это Лауко, но он получил травму и уже не примет участия на чемпионате. А так, трудно кого-то явного выделить, сборная показывает командную игру. В матче с США будет многое зависеть от вратаря, потому что будет много бросков по воротам.



У США тоже была сложная игра с Германией, где всё решилось только в третьем периоде. Но я всё равно думаю, что США — это хорошая команда. Тем более сейчас из сборных никто не показывает стабильную игру. По групповой стадии сложно делать какие-то выводы, вот когда начнётся плей-офф, там уже команды должны достичь нужных кондиций. Опять же касательно этой игры, думаю, что она будет результативная, пять-шесть шайб команды смогут забить. Но чехи должны будут отдать все силы, поэтому считаю, что они как минимум не проиграют», — сказал Вуйтек.



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