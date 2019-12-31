«Оклахома» — «Даллас»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/2020 «Оклахома» — «Даллас».



Ставка: победа «Далласа» за 1.88.



«Оклахома» идёт на седьмом месте на Западе, 16 побед и 15 поражений. Тренер Билли Донован заслуженно относится к наставникам старой школы. Его команды предпочитают играть в быстрый баскетбол. К сожалению, в команде есть разрыв в скоростных возможностях игроков. Очень техничные и быстрые игроки периметра. Но отстающие от них в скорости перемещения по площадке игроки передней линии. В старте выходят: разыгрывающий Крис Пол, атакующий защитник Шэй Гилджесс-Александер, лёгкий форвард Андре Роберсон, мощный форвард Данило Галлинари, центровой Стивен Адамс. Очень хорошие игроки ротации на задней линии: разыгрывающий Деннис Шредер, атакующие защитники Терренс Фергюсон и Деонте Бертон. Лёгкие форварды Дариус Бейзли и Абдель Надер. Но мощный форвард Майк Мускала и центровой Нерленс Ноэл не отличаются стабильностью. Команда в среднем набирает 108,7 о/м и пропускает 107,8 о/м. То есть крутится вокруг нуля.



«Даллас» идёт на четвёртом месте на Западе, 21 победа и 10 поражений. Тренер Рик Карлайл вздохнул с облегчением, когда вернулся после травмы лидер «Далласа» разыгрывающий Лука Дончич. Вместе с ним в старте выходят: атакующий защитник Тим Хардуэй, лёгкий форвард Дориан Финни-Смит, мощный форвард Кристапс Порзингис, центровой Дуайт Пауэлл. Очень приличная вторая пара защитников: разыгрывающий Сет Карри и атакующий Делон Райт. Есть ещё и опытный Джей Джей Бареа. Вместо Финни-Смита появляется Райан Брокхооф с приличным дальним броском. Работоспособный Макси Клебер меняет Порзингиса, но в атаке теряется. Вместо Пауэлл есть Бобан Марьянович. Но этот серб явно не пользуется доверием тренера. У «Далласа» отличная атака — 117,5 о/м. Остановить дуэт Дончич — Порзингис мало кому удаётся», — сказал Гомельский.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.