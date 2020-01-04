«Хетафе» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Хетафе» — «Реал Мадрид» в 19-м туре испанской Примеры.



Ставка: тотал первого тайма меньше 1 мяча за 1.93, тотал меньше 2,5 мяча за 1.90.



«От какого матча не стоит ждать большого количества забитых голов, так от игры на «Колисеум Альфонсо Перес». Мини-мадридское дерби «Хетафе» — «Реал».



У Мадрида в этом матче не будет капитана, основного центрального защитника Серхио Рамоса, из-за перебора им карточек. С Бильбао Рамос получил предупреждение в компенсированное время и матч с «Хетафе» пропустит.



У хозяев, которые прервали многоматчевую беспроигрышную серию, не будет Матиаса Оливейры, он получил две желтые и был удалён. Но он все-таки не основной игрок. Все остальные в строю.



Сказал бы, что «Хетафе» — команда, которая мешает играть сопернику. Смогут помешать «Реалу», значит, наберут очки. Не смогут — «Реал» выиграет. Но, в любом случае, матч не будет результативным. В прошлом сезоне команды сыграли 0:0. А сейчас команды не много забивают. В 10 последних матчах «Хетафе» и 5 последних «Реала» проходила ставка «тотал первого тайма меньше 1,5 мяча». Коэффициент на это не очень высокий. Сыграл бы за 1,93 «тотал первого тайма меньше 1 мяча». А по матчу за 1,9 — «тотал меньше 2,5 мяча». Думаю, все здесь решит один гол».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.