«Авангард» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 6 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Барыс».



Ставка: победа «Авангарда» с форой (-2) за 3.23.



«К сожалению, за время моих многочисленных командировок в солнечный Казахстан мне ни разу не удалось побывать там на новогодние праздники. И я не знаю, как в братской республике его отмечают. Но, судя по тому, как «Барыс», имевший все шансы потягаться с «Авангардом» за первенство в дивизионе и лидерство в конференции, сыграл свой первый матч в 2020 году, Новый год в Казахстане отмечают широко, размашисто, с гармонью, цыганами, пляшущими медведями, скачущими белочками, зелёными чертями и к 4 января в сознание ещё не приходят.



То есть лучшего момента для «Авангарда» навсегда отвадить главного конкурента от мыслей покомандовать в дивизионе и придумать трудно. И даже если после рижского матча (в котором, на минуточку, «Барыс» так и не смог забить, представляете, в Риге и не забил?!!) тренерский штаб попытается вывести команду из комы, то сделать это за два дня до матча с «Авангардом», в принципе, можно. А вот ввести всех в единый меридиан и подогнать под общий знаменатель – вряд ли.



Поэтому не будем изобретать велосипед и делать умное лицо – после Нового года это вдвойне тяжело. Просто предвосхитим очередную домашнюю победу «Авангарда», который к тому же имел времени на отдых на сутки больше. Причём победят «ястребы» в основное время и с преимуществом не менее чем в две шайбы».