«Даллас» — «Чикаго»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА 7 января

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/2020 «Даллас» — «Чикаго».



Ставка: победа «Чикаго» с форой (+12) за 1.49, ТМ 220,5 очка за 1.66.



«Даллас» находится на шестом месте на Западе, 22 победы и 13 поражений. В команде тренера Рика Карлайла есть чувствительные потери. Пропускают игры из-за травм два игрока стартового состава: атакующий защитник Тим Хардуэй и мощный форвард Кристапс Порзингис. Кроме того не играет лёгкий форвард Райан Брокхофф.



В последнем матче стартовый состав выглядел так: разыгрывающий Джей Джей Бареа, атакующий защитник Лука Дончич, лёгкий форвард Дориан Финни-Смит, мощный форвард Джастин Джексон и центровой Дуайт Пауэлл. Полноценной ротации не было. Усилить игру со скамейки могли лишь защитники Делон Райт и Сет Карри, а также мощный форвард Макси Клебер. Я несколько удивлен тем, что Карлайл совсем не доверяет центровому Бобану Марьяновичу. «Даллас» набирает в среднем 116,6 о/м (третье место в Лиге). По количеству подборов команда располагается на четвёртом месте.



«Чикаго» находится на 10-м месте на Востоке, 13 побед и 23 поражения. Выбыл из-за травмы лёгкий форвард стартового состава Отто Портер. В «Чикаго» и так не самый сильный подбор игроков. Ротация короткая и неполная.



В старте выходили: разыгрывающий Томаш Саторански, атакующий защитник Крис Данн, лёгкий форвард Зак Лавин, мощный форвард Лаури Маркконнен и центровой Уэнделл Картер. Надежно играют, выходя со скамейки, нападающие Таддеус Янг и Дэниэл Гэффорд. Игроки задней линии: Райан Арчидиакано, Дензел Валентайн, Коби Уайт и Шакил Харрисон — явно не отличаются стабильностью. Пара запасных центровых — Кристиано Фелисио и Люк Корнет ещё не обладают достаточным опытом. «Быки» набирают за матч лишь 105,6 очка. Этого очень мало, чтобы претендовать на выход в ПО».



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