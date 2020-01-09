Конор Макгрегор — Дональд Серроне. Дата боя, прогноз и ставки экспертов на UFC

19 января 2020 года в Лас-Вегасе на турнире UFC 246 ирландец Конор Макгрегор проведёт бой против американца Дональда Серроне. Поединок начнётся в 6:00 мск. Прямой эфир боя покажет телеканал «Рен-ТВ».
Эксперты считают явным фаворитом боя Макгрегора. Поставить на итоговую победу Конора в букмекерских конторах можно за 1.28, что соответствует 72% вероятности. Успех Серроне оценивается аналитиками коэффициентом 3.58 (26%). Ничья идёт за 49.00 (2%).
Подавляющее большинство экспертов ставит на Макгрегора. Конор не выступал в MMA с октября 2018 года, после того, как в титульном поединке уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Серроне в сентябре 2019 года проиграл соотечественнику Джастину Гейджи. На счету Конора 21 победа при четырёх неудачах. У Дональда 35 успешных поединков и 13 поражений.
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