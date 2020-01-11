«Барыс» — «Авангард»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Нур-Султане

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Авангард».
Ставка: победа «Барыса» с форой (–1.5) за 3.90.
«Авангард» то выигрывает, то проигрывает. Последние домашние матчи команда проводит неплохо, но играть придётся с «Барысом» на выезде. «Барыс» сейчас здорово выглядит во всех компонентах. Я думаю, что он покажет свою игру.
У «Авангарда» много травм, игроки восстанавливаются не так быстро. Я думаю, что «Барыс» победит с разницей в пару шайб, потому что большинство у них — одно из самых сильных, да и защита сейчас тоже одна из самых сильных в лиге».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 11 января 2020
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
- 10 января 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 9 января 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 8 января 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30