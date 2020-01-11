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«Барыс» — «Авангард»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Нур-Султане

«Барыс» — «Авангард»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Нур-Султане
Ставки / Прогнозы 0

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Авангард».

Ставка: победа «Барыса» с форой (–1.5) за 3.90.

«Авангард» то выигрывает, то проигрывает. Последние домашние матчи команда проводит неплохо, но играть придётся с «Барысом» на выезде. «Барыс» сейчас здорово выглядит во всех компонентах. Я думаю, что он покажет свою игру.

У «Авангарда» много травм, игроки восстанавливаются не так быстро. Я думаю, что «Барыс» победит с разницей в пару шайб, потому что большинство у них — одно из самых сильных, да и защита сейчас тоже одна из самых сильных в лиге».

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