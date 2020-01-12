«Барыс» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 12 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» за 2.60.
«Ох, и нелегкий матч предстоит казахстанским товарищам. Нынешний «Локомотив» не подарок, играет, как и при Петре Ильиче Воробьёве, исключительно от обороны, причём оборона отработана почти идеально. Ярославцы играют сплошь «низовые» матчи. Даже если и проигрывают, больше пары шайб не пропускают.
А «Барыс» выйдет на лёд через 22 часа после окончания матча с «Авангардом». Матча сверхважного для казахстанцев с турнирной точки зрения. Матч потребовал от них всех сил — и физических, и нервных. В любом случае, на следующий день «Барыс» будет опустошён прежде всего морально.
Это и следует считать главным в грядущем матче, и «Локомотив» просто обязан использовать это по максимуму. Измотать и без того измученного соперника, если хотите, допинать то, что осталось после «Авангарда». И увезти из казахстанской столицы два полноценных очка, ничего не оставив «Барысу».
«Локомотив» победит в «низовом» матче, скорее всего, с минимальным счетом, но в основное время. Будет что-то вроде 1:0 или 2:0, но «железнодорожникам» этого хватит за глаза».
- 12 января 2020
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 11 января 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
- 10 января 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00