«Барыс» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 12 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» за 2.60.



«Ох, и нелегкий матч предстоит казахстанским товарищам. Нынешний «Локомотив» не подарок, играет, как и при Петре Ильиче Воробьёве, исключительно от обороны, причём оборона отработана почти идеально. Ярославцы играют сплошь «низовые» матчи. Даже если и проигрывают, больше пары шайб не пропускают.



А «Барыс» выйдет на лёд через 22 часа после окончания матча с «Авангардом». Матча сверхважного для казахстанцев с турнирной точки зрения. Матч потребовал от них всех сил — и физических, и нервных. В любом случае, на следующий день «Барыс» будет опустошён прежде всего морально.



Это и следует считать главным в грядущем матче, и «Локомотив» просто обязан использовать это по максимуму. Измотать и без того измученного соперника, если хотите, допинать то, что осталось после «Авангарда». И увезти из казахстанской столицы два полноценных очка, ничего не оставив «Барысу».



«Локомотив» победит в «низовом» матче, скорее всего, с минимальным счетом, но в основное время. Будет что-то вроде 1:0 или 2:0, но «железнодорожникам» этого хватит за глаза».