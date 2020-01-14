«Барыс» – «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на встречу регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Барыса» за 2.15.



«Барыс» в этой игре должен побеждать, тем более он играет на своём льду. «Салават Юлаев» разочаровал своим выступлением в Кубке Шпенглера, да и в КХЛ недавно были зафиксированы поражения от «Локомотива» и московского «Динамо». Правда, Уфа смогла обыграть лидера Запада, ЦСКА, но всё-таки «Барыс» сейчас в лучшей форме и показывает хорошие результаты как дома, так и на выезде. Считаю, что «Барыс» на текущий момент — сильнейшая команда Восточной конференции.



Конечно, «Салават» поборется и создаст трудности «Барысу», тем более что в большинстве случаев казахстанская команда обыгрывает соперника в упорной борьбе. В этой игре также «Барысу» будет непросто, но домашняя площадка повлияет на результат.



Команды в этом сезоне встречались в Уфе, и тогда «Барыс» выиграл (2:1), и сейчас я ожидаю похожей разницы шайб, только, скорее всего, их будет больше. Думаю, «Барыс» выиграет со счётом 3:2 или 4:3. «Барыс» способен забросить больше двух шайб на своём льду.



Не думаю, что «Салават» удивит, как в недавней игре против ЦСКА, где «армейцы» были фаворитами, но проиграли (2:4). В той игре нападающий уфимской команды Теэму Хартикайнен сумел забросить три шайбы и отдать голевую передачу, да и в целом это игрок, который является лидером атак «Салавата». «Барыс» подготовится к его игре и сможет грамотно сыграть в обороне против финского форварда.



Конечно, не всегда побеждает фаворит, но сейчас более сильный «Барыс» должен победить в основное время», — сказал Вуйтек.



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