Биатлон. Кубок мира — 2020. Прогноз Ольги Зайцевой на женский масс-старт в Поклюке

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на женский масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке.
Ставка: Олсбю попадёт в топ-6 за 1.40, Бескон попадёт в топ-6 за 2.75.
«Этап кубка Мира в Поклюке завершается женским масс-стартом. У девочек был сложный календарь. Они бежали три старта подряд, поэтому некоторые девочки пропустили эстафеты, чтобы немного восстановиться. Индивидуальная гонка — 15 км, масс-старт — 12,5 км. К тому же масс-старт — более скоростная дисциплина, более контактная, где важны стрельба и чистый ход.
У девочек лидеры — Деннис Херманн, Ханна Эберг. Но если смотреть на результаты гонок, то можно делать прогноз. Полагаю, Деннис Херманн не выиграет масс-старт. Она заведётся в ходе гонки и будет допускать ошибки.
Ханна Эберг может выиграть гонку. У нее в гонке был третий ход. Она недолго задерживается на огневом рубеже, у нее четвёртое место. Многие будут ошибаться, но у неё будут силы догонять.
Сделаю прогноз на первую шестёрку. В первую шестёрку войдёт Марте Олсбю. В ходе гонки она немного настреляла, но у неё был четвёртый ход. Думаю, на масс-старте она подтянется и соберётся со стрельбой.
Девочка из Франции тоже может попасть в шестёрку. Говорю об Анаис Бескон. Она почувствовала вкус того, что у нее получается. Уже на протяжении многих лет она занимается. Индивидуальную гонку она хорошо пробежала, поэтому может и на масс-старте показать неплохой результат».
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